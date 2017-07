Leeuwinnen winnen van Noren

De Oranje Leeuwinnen hebben zondagavond de eerste groepswedstrijd van de EK met 1-0 gewonnen van Noorwegen.

Al binnen dertig seconden wist Lieke Martens bijna de openingstreffer te maken voor Oranje. De nieuwe aanwinst van FC Barcelona ontving de bal op aangeven van Van de Sanden, waarna de Noorse sluitpost Hjelmseth Nederland dwars zat.

De Noren werden zo nu en dan dreigend en waren voornamelijk gevaarlijk via Ada Hegerberg en Kristine Minde. Omdat de Nederlandse verdediging – op een foutje van Van Lunteren na – stand bleef houden en zelf genoeg creëerde, was het schouwspel in de eerste helft iets wat Oranje-fans houvast bood.

De Leeuwinnen lieten de Noren in het tweede bedrijf bijna niet meer van de eigen helft af komen. Vanwege de voortdurende druk van Nederland, was het feitelijk wachten tot de Scandinaviërs zouden breken.

In de 66e minuut betaalde het harde werken, gecombineerd met aardig voetbal, uit. Een kopbal van Shanice van de Sanden op aangeven van Martens brak de ban voor Oranje. Kansen voor achtereenvolgens Jackie Groenen en Desiree van Lunteren hadden de confrontatie voortijdig kunnen beslissen.

Het doelpunt van van Van de Sanden bleek uiteindelijk genoeg.