Bird wint opnieuw in Formule E New York, Frijns opnieuw in de punten

Sam Bird heeft naast de zaterdagrace ook de zondagrace in de Formule E in New York gewonnen. De Brit boekte namens DS Virgin zo in één weekeinde zijn eerste twee zeges van het seizoen.

Felix Rosenqvist profiteerde bij de start optimaal van zijn tweede startpositie. Dat klinkt wellicht gek, maar positie twee geeft vreemd genoeg de binnenkant in de eerste, scherpe bocht en zo kon Rosenqvist de leiding afpakken van polesitter Bird, de winnaar van zaterdag. Jean-Eric Vergne nam plek drie in, maar de Fransman had flink wat schade en moest niet veel later naar binnen om een loshangend onderdeel van zijn auto te laten trekken. Daniel Abt was al na krap één ronde klaar: de Duitser viel zaterdag aan het einde van de race uit, maar kwam nu aanzienlijk minder ver.

Watch the start of the second #NYCePrix pic.twitter.com/VuYm7RlSH7 — FIA Formula E (@FIAformulaE) July 16, 2017

Na elf ronden zette Bird zijn DS Virgin binnendoor bij de Mahindra van Rosenqvist, waarmee de Brit de leiding overnam, terwijl Heidfeld vlak achter teamgenoot Rosenqvist zat. Zo bleef men rijden tot na 23 ronden een full course yellow uitgeroepen werd vanwege een stilstaande auto van Alex Lynn. Tijdens die periode kwamen de meeste coureurs naar binnen voor de autowissel, terwijl onder meer Vergne en Robin Frijns dat niet deden - raceleider Bird kwam een ronde na Rosenqvist en Heidfeld binnen.

Stunning move by @sambirdracing to take the lead of the #NYCePrix pic.twitter.com/wj8O3Qt9ib — FIA Formula E (@FIAformulaE) July 16, 2017

Na 28 van de 49 ronden kwam Frijns dan naar binnen, die daardoor een aanzienlijk vollere batterij had dan de rest voor het restant van de race. Rosenqvist moest tien ronden later zijn tweede plek afstaan aan teamgenoot Heidfeld, terwijl Frijns probeerde vanaf de vijftiende plek naar voren te komen.

Rosenqvist pakte zijn plek wel weer terug en reed naar de tweede plek, maar daarachter werd nog even hard gevochten. Pierre Gasly kwam in de buurt van Heidfeld en bij het ingaan van de laatste bocht opende de Fransman de aanval: met de ogen dicht knalde hij vol de bocht door in een klassieke do or die-actie, met als resultaat dat hij in de muur belandde en als vierde, achter Heidfeld, over de finish hobbelde.

Frijns kwam uiteindelijk als negende over de streep, nadat hij in de laatste ronde onder meer de stilgevallen Loïc Duval nog kon verschalken.