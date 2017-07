Groot-Brittannië wil zwaardere straffen voor aanvallen met zuur. Dat schrijft de Britse minister Amber Rudd zondag in een ingezonden stuk in de Sunday Times. In Londen vinden steeds meer van dergelijke aanvallen plaats, afgelopen donderdag nog waren er vijf aanvallen op brommerrijders in een tijdsbestek van anderhalf uur. Verschillende van hen liepen brandwonden in het gezicht op.

Volgens Rudd word zuur steeds vaker ingezet als wapen. Daarom gaat zij onderzoeken of de wet moeten worden aangescherpt en hoe de zorg voor slachtoffers kan worden verbeterd. Rudd wil dat bijtende stoffen voortaan te boek staan als wapens, zodat daders ,,de volledige kracht van de wet voelen".

Verder wil zij de verkoop van zuur aan banden leggen.



Minister: hogere straffen voor zuuraanvallen (Foto: ANP)