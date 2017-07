Justin Bieber is weer eens met de politie in aanraking gekomen. Agenten hielden de zanger staande toen deze, rijdend in een Mercedes terreinwagen door Beverly Hills, met zijn telefoon bezig was. Dat meldt TMZ.

Volgens de politie gaf de Canadese ster rustig toe dat hij fout zat en accepteerde de boete. Na het ontvangen van de prent vervolgde Justin zijn weg.

Van het te betalen bedrag zal de multimiljonair niet wakker liggen. De boete voor het gebruik van een telefoon achter het stuur staat is Los Angeles zo'n 162 dollar.



Justin Bieber aangehouden om telefoon in auto (Foto: BuzzE)