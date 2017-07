Bij een steekpartij in een woning aan de Boslaan in Marknesse in Flevoland is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.00 uur een persoon omgekomen.

Eén verdachte is aangehouden, aldus de politie die verder geen informatie kwijt wil.

Boslaan #Marknesse: De recherche van de politie is in en om de woning gestart met onderzoek na een fataal steekincident. pic.twitter.com/EDgxPLNm3C — Regio25.nl (@Regio25NL) 16 juli 2017