WK-zilver voor para-atlete Van Gansewinkel

Marlene van Gansewinkel heeft Nederland op de tweede dag van het wereldkampioenschap para-atletiek in Londen een tweede medaille bezorgd.

De atlete, die vanaf haar geboorte een onderarm en onderbeen mist, begon haar WK in de klasse T44 met het verspringen. Daarop won de 22-jarige Tilburgse twee jaar geleden WK-zilver en vorig jaar paralympisch brons.

In 2015 stond de Française Marie-Amelie le Fur in de weg van Van Gansewinkel en vorig jaar pakte de wereldrecordhoudster paralympisch goud. Deze zomer is ze er echter niet bij en dus is de weg open voor de concurrentie.

Stef Reid, goed voor zilver in Rio, sprong in haar derde poging naar 5,40 meter en dat bleek teveel voor Van Gansewinkel. De Nederlandse zette een prima reeks neer, maar met 5,29 meter moest ze genoegen nemen met zilver. Brons was er voor de Japanse Maya Nakanishi met 5,00 meter.