Engelse voetballers Europees kampioen onder 19

Het Europees kampioenschap voor voetballers tot 19 jaar is gewonnen door Engeland. In het Georgische Tbilisi was de ploeg in de finale te sterk voor Portugal, dat Nederland in de halve eindstrijd uitschakelde. Het is de eerste keer dat Engeland het toernooi wint.

Easah Suliman opende kort na rust de score voor de Engelsen, maar een paar minuten later werkte Dujon Sterlin de bal in het eigen doel. Lukas Nmecha zette dat echter weer recht en hij bracht de 2-1 eindstand op het scorebord.

Ben Brereton en Ryan Sessegnon kwamen niet tot scoren in de finale, maar met drie goals zijn ze wel gedeeld topscorer. Dat moeten ze delen met de Zweed Viktor Gyökeres en de Nederlander Joël Piroe, die tegen Duitsland in de eerste wedstrijd een hattrick scoorde.