Verstappen: "We zijn te langzaam"

Max Verstappen was na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië niet blij. De Nederlander reed de vijfde tijd, op anderhalve seconde van polesitter Lewis Hamilton. Hij mag morgen wel als vierde starten, omdat Mercedes-coureur Valtteri Bottas er tussenuit valt door een gridstraf van vijf plaatsen voor een versnellingsbakwissel.

Verstappen uitte na afloop zijn onvrede tegenover Ziggo Sport. "Ik zie het niet als een plek op de tweede startrij. We staan eigenlijk gewoon op de derde startrij. We zijn te langzaam, door andersmans straf staan we wat verder naar voren. Het is niet om over naar huis te schrijven."

In de race verwacht de Red Bull-coureur niet mee te kunnen doen met de coureurs voor hem. "We zijn te langzaam om Ferrari en Mercedes bij te houden. Met de auto's achter ons scheelt het zeven tienden dus dat wordt ook saai. Ik hoop dat de motor heel blijft, dan tour ik hem naar huis."

Teamgenoot Daniel Ricciardo zal vanaf de laatste startrij gaan vertrekken. Bij de motor van de Australiër gaf de turbo de geest, waardoor hij de auto aan de kant moest zetten en de langzaamste tijd noteerde. Hij weet McLaren-coureur Fernando Alonso naast zich die dertig plaatsen gridstraf verzamelde, terwijl Ricciardo zelf er vanwege een versnellingsbakwissel al vijf te pakken had.