Een groot winkelcentrum in Moskou is zaterdagavond ontruimd na een bommelding. Persbureau Interfax meldde, met een verwijzing naar informatie van veiligheidsinstanties, dat in allerijl ongeveer 6000 mensen naar buiten zijn geloodst.

Volgens de eerste berichten waarschuwde een anonieme beller voor een bomexplosie. Daarop werd besloten onmiddellijk alle winkels van het enorme complex in het noordwesten van de Russische hoofdstad te sluiten en de bezoekers in veiligheid te brengen.

Specialisten van de politie zijn opgetrommeld om met speurhonden het gebouw met een vloeroppervlakte van 400.000 vierkante meter te doorzoeken. Of zij iets verdachts hebben aangetroffen, is nog niet bekend. Het shoppingcenter Aviapark is een van de grootste in Europa.



Winkelcentrum Moskou ontruimd na bommelding (Foto: ANP)