Ajax sluit droevige week af met gelijkspel en winst Boris (borisz) 15-07-2017 21:32

Ajax heeft een droevige week afgesloten met twee oefenwedstrijden op De Toekomst met oefenduels tegen Racing Genk en PAOK Saloniki. Het waren de eerste oefenwedstrijden nadat vorige week Abdelhak Nouri getroffen werd door hartritmestoornissen en daaraan ernstige hersenschade heeft overgehouden. Tegen Racing Genk werd met 3-3 gelijk gespeeld en PAOK werd met 4-2 verslagen.

Ajax speelde tegen Racing Genk in de op papier sterkste opstelling. Hierbij moet wel worden aangemerkt dat Daley Sinkgraven nog geblesserd is en dat André Onana en Amin Younes vanwege de Confederations Cup nog niet zijn aangesloten bij de selectie. Bij afwezigheid van Younes greep Justin Kluivert zijn kans en wist na twee minuten al de 1-0 te scoren door de bal laag achter doelman Nordin Jackers te schuiven. Tien minuten later was het weer raak, dit keer scoorde Hakim Ziyech met een hard schot uit een aanval die hij zelf opzette.

Ajax speelt besloten oefenwedstrijd tegen KRC Genk gelijk (3-3). Doelpunten van Kluivert, Ziyech en Neres. Basiself #Ajax: pic.twitter.com/cbWBxHtdOJ — Freek Jansen (@FreekJansenVI) 15 juli 2017

Bij rust was het echter al 2-2. Mbwana Samatta maakte in de 21ste minuut de aansluitingstreffer voor Genk en zes minuten later trok Leandro Trossard de stand gelijk. In de 56ste minuut kwam Ajax weer op voorsprong. Neres was sneller bij een lange bal dan doelman Jackers en tikte de bal simpel binnen. In de 75e minuut haalde Keizer de meeste bassisspelers naar de kant en mochten spelers van Jong Ajax nog een kwartier meedoen. In de extra tijd werd het alsnog 3-3. Siebe Schrijvers benutte een strafschop.

Om 19.00 uur mochten de reserves van Ajax aantreden tegen PAOK. Noussair Mazraoui opende de score door na tien minuten de bal van ruim twintig meter keihard in de kruising te schieten. Zestien minuten later volgde een corner van Frenkie de Jong en Klaas-Jan Huntelaar zorgde met zijn eerste goal voor de 2-0. Vlak voor rust werd het nog 2-1.

In de tweede helft brak de jeugdigheid Ajax op en werd het 2-2, maar Cassierra maakte 25 minuten voor tijd de 3-2. Invaller Zian Flemming pakte vlak voor tijd ook nog zijn kans bij het eerste en scoorde de 4-2. Het was daarmee de eerste winstpartij voor Ajax dit seizoen.

Het oefenduel met Werder Bremen werd gestaakt en de oefenwedstrijd tegen Rijnsburgse Boys werd afgelast. Ajax oefent nog tegen Olympique Lyon (18 juli) en Hull City (28 juli). Op 26 juli en 2 augustus speelt Ajax in de derde voorronde van de Champions League tegen OGC Nice.

Opstelling Ajax tegen PAOK: Van Bladeren; Zeefuik, Bergsma, Savastano, Dankerlui; Eiting, De Jong, Mazraoui; Cerny, Huntelaar, Cassierra.