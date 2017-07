Muguruza maakt gehakt van Williams in Wimbledonfinale heywoodu 15-07-2017 16:40 print

Tennisster Garbiñe Muguruza heeft voor het eerst in haar carrière het toernooi van Wimbledon op haar naam geschreven. De 23-jarige Spaanse was vooral in de tweede set van de finale veel te sterk voor Venus Williams, die op jacht was naar haar zesde titel.

De finale ging lang gelijk op, maar op 5-5 plaatste Muguruza de eerste break, nadat Williams in de game daarvoor twee setpoints liet liggen. Dat leek de Amerikaanse mentaal te breken, want nadat de Spaanse de set uitserveerde kwam Williams er totaal niet meer aan te pas. Na een uur en twintig minuten stond de 7-5, 6-0 eindstand op het scorebord.

Voor Muguruza was het haar tweede Wimbledonfinale, nadat ze in 2015 verloor van Serena Williams. Door haar eindzege zal de geboren Venezolaanse op de wereldranglijst van de vijftiende naar de vijfde plek stijgen. Williams komt vanaf de elfde plek weer terug in de top-10 en neemt plek negen in.



Muguruza in actie in de Wimbledonfinale (Pro Shots/Action Images)