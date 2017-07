Sam Oomen verlengt contract bij Sunweb tot en met 2020 H.Vviv 15-07-2017 14:09 print

Sam Oomen heeft zijn contract bij Sunweb verlengd. De 21-jarige Nederlander heeft bijgetekend tot 2020. Het huidige contract van Oomen liep nog tot en met 2018, maar is nu dus opengebroken. Ook Søren Kragh Andersen blijft tot 2020 bij de ploeg van Iwan Spekenbrink.

"Ik geloof dat ik in de juiste ploeg zit met de juiste mensen", aldus Oomen. "Ik ben dankbaar voor de kansen die de ploeg mij gegeven heeft. Er ligt geen druk op mij en ik heb de tijd om mezelf te ontwikkelen. Dat zorgt voor een perfecte omgeving om in te werken."

"Søren komt uit de onder-23 ploeg en heeft zijn kwaliteiten al in verschillende omstandigheden laten zien. Sam toonde vooral jaar in het klassieke werk al aan over een groot potentieel te beschikken. We hebben met hem een langetermijnvisie als klassementsrenner en nemen onze tijd om dat doel te bereiken," aldus ploegleider Marc Reef op de website van de ploeg.