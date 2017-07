Ook Ricciardo krijgt gridstraf in Silverstone

Na Fernando Alonso en Valtteri Bottas heeft ook Daniel Ricciardo een gridstraf aan zijn broek hangen. De Australische Red Bull-rijder, teamgenoot van Max Verstappen, moet door een versnellingsbakwissel vijf plekken achteruit op de startgrid.

Riccairdo eindigde in de vorige vijf races op het podium, maar een vervolg geven aan die reeks lijkt een forse uitdaging te worden. Voor onder meer Verstappen en de Ferrari's lijkt de gridstraf van Ricciardo en Bottas een goede kans om één of twee 'gratis' plekken te pakken op de startopstelling.

An overnight gearbox change for @danielricciardo = a five place grid penalty + one fired up Honey Badger #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/KZgkzd9Z7b