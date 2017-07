Wade en Hopp falen tegen Noord-Amerikanen op US Darts Masters

De darters zijn in het kader van de World Series of Darts in Las Vegas voor de US Darts Masters. Acht toppers van de PDC namen het op tegen acht Amerikaanse qualifiers. Twee Amerikanen wisten zelfs te winnen.

De Nederlanders hadden weinig problemen. Raymond van Barneveld moest even warmdraaien, maar won met 6-3 van David Cameron. Michael van Gerwen gunde Chris White geen leg.

James Wade speelde tegen de pas 21-jarige Dawson Murschell. De Canadees reist al regelmatig naar Europa om de jeugdtour van de PDC te spelen en stond deze week voor het eerst op het grote podium. Hij kwam 3-1 voor tegen Wade, maar toch leek de Engelsman de slotleg te gaan winnen. The Machine haperde alleen, miste zes matchdarts en dat zorgde voor een ware explosie bij Murschell.

