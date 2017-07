Jotun tijdelijk gratis bij GOG PoeHao 15-07-2017 00:22 print

GOG geeft Jotun: Valhalla Edition tijdelijk weg. Jotun is een compleet met de hand getekende game over een Viking die een oneervolle dood is gestorven. Onacceptabel en daarom moet hij door het Noorse vagevuur dwalen om zichzelf te bewijzen. Jotun: Valhalla Edition kun je hier gratis claimen. Ontwikkelaar Thunder Lotus komt spoedig met Sundered, een handgetekende horror platformer.