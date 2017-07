Synchroonzwemzusjes De Brouwer maken indruk op WK, maar missen finale heywoodu 15-07-2017 00:07 print

Op het wereldkampioenschap synchroonzwemmen in het Hongaarse Boedapest hebben de zusjes Bregje en Noortje de Brouwer een uitstekende indruk gemaakt.

De 18-jarige tweelingzusjes uit Tilburg maken in Boedapest hun debuut op een groot seniorentoernooi. Vrijdag stond de kwalificatie voor de technische routine bij de duetten op het programma, met liefst veertig deelnemende teams.

Een plek bij de top-12 was vereist om in de finale aan te mogen treden, maar voor de De Brouwers zat dat er niet in. Heel veel scheelde het overigens niet en dat is knap van het duo dat in 2020 in Tokyo op de Olympische Spelen hoopt te staan.

De Nederlandse dames eindigden als zeventiende met 80,3033 punten, slechts iets meer dan drie punten onder de streep van de twaalfde plek. Ter illustratie: dat is een aanzienlijk kleiner verschil dan het verschil tussen de nummers één, Rusland, en de nummers drie, Oekraïne.

Later op het WK verschijnen de zussen overigens ook nog in het water in de kwalificatie voor de vrije routine.