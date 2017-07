Eerste Grand Slam-finale voor Taiwanees/Roemeens duo

Het damesdubbelspel op Wimbledon levert twee debutanten in een Grand Slam-finale op. De Taiwanese Chan Hao-ching is samen met haar Roemeense partner Monica Niculescu als negende geplaatst in Londen en de twee plaatsten zich vrijdag voor de eindstrijd.

Chan en Niculescu maakten een einde aan het geweldige toernooi van de Japanse Makoto Ninomiya en diens Tsjechische partner Renata Voracova. Die hadden het beiden nog nooit zover geschopt, maar in de halve finale moesten ze na een zware wedstrijd het hoofd buigen: 7-6 (4), 4-6, 9-7.

Het andere duo in de finale heeft al wel veel ervaring. De Russinnen Ekaterina Makarova en Elena Vesnina spelen al jaren samen, wonnen Roland Garros en de US Open en zijn in Londen als tweede geplaatst. In de halve eindstrijd waren ze een maatje te groot voor de Duitse Anna-Lena Grönefeld en diens 42-jarige Tsjechische partner Kveta Peschke: 7-5, 6-2.