Federer naar 11e Wimbledonfinale

Roger Federer staat voor de elfde keer in zijn lange loopbaan in de finale van Wimbledon. De 35-jarige Zwitser, zevenvoudig kampioen in Londen, was in de halve finales sterker dan Tomas Berdych.

De als derde geplaatste Federer had met Berdych de nummer elf van de plaatsingslijst tegenover zich. De Tsjech gaf hem aanvankelijk prima partij, maar in de tiebreak van de eerste set maakte hij op 4-4 een onhandige fout en dat koste hem de set.

Ook set twee leverde een tiebreak op en wederom was Federer daarin net wat sterker. In set drie kon Berdych opnieuw volgen, maar op 3-3 stond hij zijn service af. Hij kon Federer niet terugpakken en in drie sets was het gedaan: 7-6 (4), 7-6 (4), 6-4.

Federer speelt in de finale tegen Marin Cilic, die Sam Querrey versloeg.