Een neefje van Najib Amhali is bijna verdronken tijdens een tuinfeest. Het jochie liep tussen het feestgedruis door zo het zwembad in. Gelukkig zag iemand het gebeuren en wist ze het ventje enkele seconden later uit het water te vissen. Amhali waarschuwt ouders goed op hun kroost te letten in de buurt van water.

De cabaretier deelt een filmpje van het voorval op zijn Instagram met daarbij de tekst: "Dit is een waarschuwing voor ouders met kinderen die gaan zwemmen/niet kunnen zwemmen. Al staan er 100 mensen bij, neefje bijna verdronken als held Roos het niet zag."

Fans steken Najib een hart onder de riem op het sociale medium en danken hem voor het onder de aandacht brengen van het gevaar van water voor kleine kinderen. Ook gaat veel respect uit naar Roos.

Instagram video niet zichtbaar? Klik hier.

Dit is een #waarschuwing voor ouders met kinderen die gaan zwemmen/niet kunnen zwemmen.al staan er 100 mensen bij, neefje bijna verdronken als #held Roos het niet zag @najibamhaliofficial Een bericht gedeeld door Najib Amhali (@najibamhaliofficial) op13 Jul 2017 om 10:19 PDT



Neefje Najib Amhali bijna verdronken (Foto: BuzzE)