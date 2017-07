FIFA-arts wil defibrillator op elk veld verplichten Redactie 14-07-2017 13:58 print

Michel D'Hooghe, arts en voorzitter van de medische commissie van de FIFA, vindt dat er bij elk voetbalveld een defibrillator aanwezig moet zijn.

"Je kunt er een kopen voor pakweg duizend euro. Zelfs bij de meest bescheiden amateurclub is dat, denk ik, toch wel de prijs die betaald mag worden voor een mensenleven", zei D'Hooghe in het tv-programma Nieuwsuur. Donderdag werd bekend dat Abdelhak Nouri afgelopen weekend ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen.

De Ajax-speler werd in een oefenduel met Werder Bremen in Oostenrijk onwel door hartritmestoornissen. Bij internationale wedstrijden van de FIFA en UEFA is al wel rond ieder veld een defibrillator te vinden. D'Hooghe: "Maar het moet uitgebreid worden naar de nationale competities, tot op het laagste amateurniveau."

Sportcardioloog Nicole Panhuysen stelt dat Nederland ook baat heeft bij een verplichte keuring voor topsporters. "Waarom laten wij onze auto's en fietsen wel elk jaar keuren, maar onszelf niet?" vraagt zij zich af. "In 2006 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de preventieve sportkeuring afgewezen."

Alleen voor wielrenners, vliegsporters, motorsporters en duiksporters geldt een verplichte keuring, weet Panhuysen. "Italië is het enige land ter wereld waar dat wél bij wet is geregeld. In Nederland waren er financiële en ethische bezwaren tegen het doen van massascreening."