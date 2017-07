DMX wordt aangeklaagd door de Amerikaanse fiscus voor het ontduiken van 1,7 miljoen dollar (1,5 miljoen euro) aan inkomstenbelasting. De 46-jarige rapper verzweeg onder andere inkomsten uit royalties en een vergoeding die hij kreeg voor deelname aan een televisieshow.

De belastingdienst werkte volgens website TMZ jaren aan het dossier en ontdekte dat DMX bankrekeningen gebruikte van derden waar hij zijn inkomsten op liet storten. Verder deed hij al zijn uitgaven contant, waarschijnlijk om geen sporen achter te laten.

Zo kreeg de rapper een vergoeding van 125.000 dollar voor zijn deelname aan het programma Couples Therapy. De producenten van de show hielden inkomstenbelasting in op zijn cheque, wat in het verkeerde keelgat van de rapper schoot. Hij eiste het volledige bedrag, wat hij kreeg, zonder belasting te betalen.

Ook zei DMX tegen de belastingdienst in 2011 en 2012 dat hij een onbekend inkomen had gehad terwijl hij in werkelijkheid respectievelijk 350.000 en dik een half miljoen dollar had verdiend. DMX heeft zichzelf aangegeven bij de politie en er hangt hem een gevangenisstraf van 44 jaar boven het hoofd als hij wordt veroordeeld.



Rapper DMX aangeklaagd om belastingontduiking (Foto: BuzzE)