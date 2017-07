China wijst kritiek op dood Liu van de hand Monique (DJMO) 14-07-2017 10:46 print

China heeft na het overlijden van de dissident Liu Xiaobo andere regeringen erop gewezen dat die zich niet met "interne aangelegenheden" moeten bemoeien. Andere landen die kritiek hadden op de manier waarop Peking is omgegaan met de donderdag overleden Chinese winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede moeten het rechtssysteem en de soevereiniteit van China respecteren.

Dat heeft een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag laten weten aan staatspersbureau Xinhua. "Andere landen zijn in geen positie om onterechte verwijten te maken."

Liu werd in 2009 veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf wegens "ondermijning van het staatsgezag"door het publiceren van een burgermanifest. Hij stierf donderdag in een ziekenhuis aan leverkanker. Zijn echtgenote Liu Xia verblijft in Peking en staat onder huisarrest. Frankrijk, de VS en de Verenigde Naties riepen donderdag op Liu Xia haar bewegingsvrijheid terug te geven



China wijst kritiek op dood Liu van de hand (Foto: ANP)