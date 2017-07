De grootste internetmarkt van het beruchte darknet, AlphaBay, is door toedoen van justitie in de VS, Canada en Thailand opgeheven. Dit heeft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal naar eigen zeggen uit bronnen die zijn betrokken bij het onderzoek. AlphaBay hield 4 juli plotseling op te bestaan en de oorzaak was niet bekend.

Het komt vaker voor dat dergelijke 'zwartemarktplaatsen' voor anonieme handel in illegale zaken samen met het gestorte geld plotseling verdwijnen. Volgens waarnemers werd er op de zwarte markt van AlphaBay elke dag voor 500.000 tot 700.000 euro verhandeld.

Maar AlphaBay is opgerold door de politie. Een van de mensen achter AlphaBay, de 26-jarige Canadees Alexandre Cazes, is in Thailand gearresteerd en heeft zich in zijn cel van het leven beroofd. Hij zou aan de VS worden uitgeleverd, berichtte The Bangkok Post. Bij zijn arrestatie zou de politie omgerekend 10 miljoen euro in beslag hebben genomen.



'Justitie sloot zwarte markt van darknet' (Foto: BuzzT)