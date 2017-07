FC Utrecht weet op Malta niet te scoren Redactie 14-07-2017 00:54 print

FC Utrecht is in de eerste voorrondewedstrijd van de Europa League niet tot scoren gekomen tegen FC Valletta. Op Malta bleef het 0-0.

Voor net geen 1.800 aanwezige toeschouwers, waarvan 244 in het uitvak van FC Utrecht, kwam het spel van de bezoekers moeizaam uit de verf. Doelman Bonello kon een hobbelend schot van Zakaria Labyad makkelijk stoppen en na een halfuurtje haalde ook Sander van de Streek uit. Dit keer had de keeper meer moeite, maar kon hij de bal toch pareren.

Aan de andere kant moest Utrecht-keeper David Jensen één keer serieus ingrijpen. Het tweede bedrijf was vervolgens nauwelijks beter dan het eerste. De eerste mogelijkheid was weer voor Utrecht, want Bonello lag in de weg bij een aardig schot van Klaiber.

Bij de gasten mocht Urby Emanuelson in de slotfase invallen dus zijn debuut maken, maar ook hij kon niks aan de score veranderen. Met een 0-0 eindstand op zak moet FC Utrecht in de return de volgende ronde zien te halen. Die terugwedstrijd is volgende week donderdag.