Wimbledonsprookje Rybarikova hardhandig beëindigd

Het Wimbledonsprookje van tennisster Magdalena Rybarikova is voorbij. De 28-jarige Slowaakse kende het toernooi van haar leven en haalde voor het eerst in haar carrière de achtste finales, kwartfinales en zelfs halve finales van een Grand Slam-toernooi.

Die run zit er nu op, want de Spaanse Garbiñe Muguruza was donderdag aanzienlijk sterker. De mondiale nummer vijftien brak Rybarikova (WTA-87) gelijk twee keer, waarmee de eerste set al zo goed als binnen was. Ook in set twee moest de Slowaakse haar service gelijk twee keer afstaan en na krap een uur was de partij al gespeeld: 6-1, 6-1.

Muguruza stijgt dankzij haar finaleplek naar de achtste plek op de wereldranglijst, wat bij winst zelfs de vijfde plek wordt. Rybarikova maakt een bijzonder indrukwekkende sprong en gaat van de 87e naar ongeveer de 33e plek op de ranglijst.



Muguruza maakt gehakt van Rybarikova (Pro Shots/Action Images)