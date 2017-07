Ontruiming in Haarlem om explosievenonderzoek YokiKater 12-07-2017 23:48 print

De politie heeft woensdag in een flatgebouw aan de Edward Jennerstraat in Haarlem mogelijk explosief materiaal gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het materiaal op een nabijgelegen terrein gecontroleerd laten ontploffen.

Dat gebeurde 's avonds in vier etappes, waarna de zeker 24 woningen die vanwege de vondst aan het eind van de middag waren ontruimd, weer werden vrijgegeven.

De 27-jarige bewoner van het huis waar het materiaal is gevonden werd dinsdagavond al opgepakt. In de woning lagen ook meerdere vuurwapens. Tijdens nader onderzoek doken de vermoedelijke explosieven op. Wat het nu precies was, kon de politie nog niet zeggen. Dat wordt nog onderzocht. Van het materiaal zijn monsters afgenomen.

Een woordvoerder van de politie vertelde dat de verdachte een psychiatrische achtergrond heeft. Hij wordt waarschijnlijk opgenomen in een inrichting.



Ontruiming in Haarlem om explosievenonderzoek (Foto: ANP)