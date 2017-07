9,5 Jaar cel voor ex-president van Brazilië

9,5 Jaar cel voor ex-president van BraziliŽ Redactie 12-07-2017 20:52 print

Ex-president Luiz Inácio Lula da Silva is woensdag door een federale rechter veroordeeld tot 9,5 jaar cel wegens corruptie en witwassen van geld. Lula werd door rechter Sérgio Moro samen met zes medebeklaagden veroordeeld, meldden Braziliaanse media. Lula da Silva gaat in hoger beroep.

Hij was van begin 2003 tot 2011 president namens de linkse Partij van de Arbeiders (PT). Hij zou volgens de rechter in deze strafzaak voor circa een miljoen euro aan steekpenningen hebben aangenomen van een grote bouwonderneming. Lula da Silva wordt in totaal vijf strafzaken beschuldigd van corruptie. Dit is de eerste uitspraak.



