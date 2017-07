PSV ontkent geruchten over Colombiaan Redactie 12-07-2017 10:30 print

Marcel Brands, technisch manager bij PSV, spreekt tegen dat de Eindhovense club zich wil versterken met Luis Manuel Orejuela.

De 21-jarige speler wordt door Colombiaanse media aan PSV gelinkt. Vorige maand ontstonden de eerste geruchten al en nu zouden de onderhandelingen zelfs van start zijn gegaan. "Je mag het als onzin bestempelen", reageert Brands in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Orejuela zou naar verluidt Santiago Arias moeten opvolgen bij PSV. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar Swansea City. Ook West Ham United, Everton en Tottenham Hotspur werden genoemd, maar op dit moment is Arias nog steeds PSV'er.

In eigen land is Orejuela nu actief bij Deportivo Cali. PSV bekeek hem volgens het Colombiaanse journaille al meerdere keren, maar volgens Brands hangt er dus zeker geen transfer in de lucht.