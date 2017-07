Douglas Costa naar Juventus

Douglas Costa zal vanaf komend seizoen te zien zijn in het shirt van Juventus. De Braziliaanse buitenspeler komt voor een bedrag van 45 miljoen over van Bayern Munchen. Daar kon hij in twee seizoenen niet imponeren.

Bij de oude dame zal het nog niet altijd makkelijk zijn om hem in het team te passen, aangezien de club vaak zonder echte buitenspelers speelt. Desalniettemin verloor Juventus op de rechterflank een sterkhouder in de vorm van Dani Alves en daarvoor hebben ze in ieder geval een nieuwe, meer aanvallend ingestelde Braziliaan terug.

Costa was eerder belangrijk voor Shakthar Donetsk. Hij viel daar Bayern positief op, maar in twee seizoenen moest hij het afleggen tegen onder andere Arjen Robben en Franck Ribery. In zijn tijd bij Bayern speelde hij uiteindelijk 50 wedstrijden en was hij goed voor 8 doelpunten.