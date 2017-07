Silverstone zegt contract met Formule 1 op Peterselieman 12-07-2017 00:24 print

Vlak voor de komende Grand Prix van Groot-Brittannië heeft het circuit Silverstone het contract met de Formule 1 opgezegd. De British Racing Drivers' Club heeft als eigenaar van het circuit een clausule gelicht, waardoor het tot 2026 lopende contract na 2019 al ontbonden wordt.

Dat de BRDC de clausule licht betekent niet dat de club van de Formule 1 af wil. De organisatoren van de race zullen mogelijk met nieuwe F1-eigenaar Liberty Media om tafel gaan om nieuwe voorwaarden af te spreken. Het huidige contract is met Bernie Ecclestone afgesloten en is voor de BRDC niet houdbaar, omdat er op de races verlies geleden wordt. Het opzeggen van het contract moest voor komend weekend gebeuren.

De Grand Prix van Groot-Brittannië was in 1950 het land waar de eerste officiële Formule 1-race werd gehouden. Ook toen was Silverstone gastheer. Na het aandoen van Aintree en Brands Hatch staat de race sinds 1987 op Silverstone geprogrammeerd.