Speerwerper Vetter zet historische reeks neer heywoodu 11-07-2017 21:50 print

Speerwerper Johannes Vetter heeft dinsdag een van de beste prestaties in de atletiekgeschiedenis neergezet. De Duitser gooide tijdens Spitzen Leichtathletik in het Zwitserse Luzern een weergaloze reeks.

Vetter begon met 89,68 meter - dit jaar in Doha gegooid - als persoonlijk record aan de wedstrijd, goed voor plek zeventien op de wereldranglijst aller tijden. In Luzern knalde hij de speer met de eerste worp al naar 90,75 meter, waarmee hij zich naar plek dertien op de eeuwige ranglijst wierp. In poging twee deed de 24-jarige Duitser er met 91,06 meter nog een schepje bovenop.

De derde poging werd nog eens een betere uithaal: Vetter deed er precies twee meter bij en met 93,06 meter schaarde hij zich definitief hoog in de eeuwige ranglijst, op plek vier om precies te zijn. Daar bleef het echter niet bij, want in de volgende poging ging het nog verder, en niet zo'n beetje ook...94,44 meter, zo gaf het scorebord aan.

Alleen wereldrecordhouder Jan Zelezny gooide de 800 gram zware speer ooit verder. Zelezny is ook de enige andere speerwerper ooit die vier keer in één wedstrijd over de 90 meter gooide: in 1995 deed hij dat in Tokyo vier keer, in 1997 in Stellenbosch zelfs vijf keer.

Overigens eindigde Thomas Röhler als tweede. Hij was tot nu toe de man van het seizoen door zich met 93,90 meter op de tweede plek op de eeuwige ranglijst te nestelen, maar in Luzern kwam hij met 89,45 meter - meestal goed voor mondiale medailles - een kleine vijf meter tekort voor de zege.

Most 90m+ throws within one javelin series: 5 - Jan Zelezny Stellenbosch 1997

4 - Johannes Vetter Lucerne 2017

4 - Jan Zelezny Tokyo 1995 — Jon Mulkeen (@Statman_Jon) July 11, 2017