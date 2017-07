Half-Life krijgt patch 19 jaar na release

De legendarische 1998-shooter Half-Life is 19 jaar na de officiële release van een nieuwe update voorzien. De update zelf stelt niet zoveel voor, en lijkt vooral verbeteringen te brengen in een oudere versie van Counter-Strike (1.6), die op dezelfde game-engine draait.

Omdat de originele Counter-Strike onlosmakelijk verbonden is met de originele Half-Life, worden eventuele patches doorgaans voor beide games tegelijk uitgebracht. Counter-Strike kwam in 1999 in eerste instantie uit als een mod voor Half-Life, maar heeft inmiddels vele versies en remakes gezien, waarvan Counter-Strike: Global Offensive momenteel de meest populaire is. Desalniettemin was versie 1.6 destijds immens geliefd.

De patch-notes voor CS 1.6 kun je hier vinden; die voor alleen Half-Life hier. Zoals te verwachten viel zijn de commentaarpagina's bezaaid met "HL3 confirmed"-opmerkingen. Voel je vrij om er hieronder ook lustig op los te speculeren over het (n)ooit verschijnende Half-Life 3.