Kittel pak vierde ritzege Tour

Marcel Kittel heeft de tiende etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. Na 178 kilometer koersen, van Périgeux naar Bergerac over 178 kilometer, was de Duitser de snelste in de massasprint en pakte zijn vierde ritwinst deze Tour. Ook na vandaag behoudt Chris Froome de gele trui.

De Fransmannen Yoann Offredo (Wanty) en Elie Gesbert (Fortuneo) zorgden voor de ontsnapping van de dag. Ze kregen een maximale voorsprong van ruim vijf minuten. Daarna liep het langzaam terug. 25 kilometer voor de meet was het nog maar veertig seconden. Offredo en Gesbert sputterden nog wat tegen, maar zes kilometer voor de meet werden ze opgeslokt door het peloton, waar de sprinterstreinen zich inmiddels aan het vormen waren.

In de resterende kilometers bleef het peloton hard rijden en de verschillende treintjes reden naar voren. In de massasprint die volgde was met Kittel die eenvoudig de ritwinst pakte. Dylan Groenewegen kwam te laat op gang en kwam als de nummer drie over de finish.