Mousasi licht overstap naar Bellator toe Floris_Stempel 11-07-2017 07:13

De beslissing om de overstap van de UFC naar concurrerend MMA-organisatie Bellator te maken kwam voor Gegard Mousasi neer op slechts één reden: vrijheid.

Maandag tekende de succesvolle Nederlandse MMA-vechter een contract dat hem voor zes gevechten bindt aan de organisatie na vier jaar op het hoogste niveau gevochten te hebben en grote namen als Dan Henderson, Vitor Belfort en Chris Weidman verslagen te hebben. Mousasi heeft helaas nooit voor de titel mogen vechten.



Gegard Mousasi (Foto: Getty images)

'Het ging om de mogelijkheden die ik bij Bellator geboden kreeg', aldus Mousasi. 'Ik krijg gewoon veel te zeggen over een boel dingen, zoals sponsordeals en ik heb de vrijheid om ook ergens anders te mogen vechten, buiten Bellator.'

De Leidenaar was tevreden over hoe de UFC de contractbesprekingen inging. 'Ze deden een bod en ze wilden waarschijnlijk nog hoger bieden, maar voordat ze dat konden doen hadden ze het idee dat ik al voor Bellator had gekozen. De UFC heeft me altijd goed behandeld. Ik heb een goede relatie met Dana White.'

De succesvolle vechter verlaat de UFC met een prima cv en is in zijn laatste vijf gevechten ongeslagen, waarvan hij vier gevechten door knock-out won. 'Ik denk dat ik een boel bereikt heb in de UFC. Sinds de UFC gestart is met strenge dopingcontroles heb ik eigenlijk alleen van Uriah Hall verloren. Verder heb ik iedereen verslagen. Ik ben absoluut een betere vechter dan voorheen en ik ben nog jong. Veel collega's in het middengewicht zijn al aan het aftakelen, zijn rond de veertig en dan natuurlijk de dopingcontroles nog.'



'Mousasi's Road', een korte documentaire over Mousasi (Bron: Youtube)

Mousasi heeft titels gewonnen bij grote MMA-organisaties Strikeforce, Cage Warriors Fighting Championship en Dream. Bij Bellator zal hij voor de titel gaan strijden met huidig kampioen Rafael Carvalho, voormalig kampioen Shlemenko en anderen.

'Die kampioen is een goede vechter met maar één verliespartij. Dan is daar nog Shlemenko, Wanderlei en Chael Sonnen. Dat zijn goede vechters en grote namen. Rory MacDonald wil misschien naar deze zwaardere gewichtsklasse, mogelijkheden zat', legt Mousasi de sportieve motivatie uit.

Het feit dat Mousasi voor Bellatorbaas Scott Coker mag werken was ook een grote plus. Beiden werkten al succesvol samen toen Mousasi nog bij Strikeforce vocht. Hij verwacht zijn debuut te maken in september of oktober en de focus ligt op kampioen Carvalho. Vechters zoals Benson Henderson en Lorenz Larkin kregen na hun overstap vanuit de UFC direct een titelgevecht aangeboden als eerste gevecht bij Bellator.

'Natuurlijk wil ik tegen de kampioen vechten, maar ik weet niet of dat nu al gaat gebeuren', tempert Mousasi alvast de verwachtingen. De mogelijkheid om een gewichtsklasse hoger te gaan vechten is niet ondenkbaar. 'Eerst wil ik voor die kampioensgordel in het middengewicht vechten en als ik die heb kan ik altijd nog omhoog gaan.'