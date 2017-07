'Watermeloenjurk' is nieuw raar internetding

Social media kan handig zijn, maar vaak is het gewoon raar. Er is weer eens een nieuwe rage ontstaan, de zogenaamde watermeloenjurk.

Mensen die zich vermoedelijk in ernstige mate vervelen snijden een stuk watermeloen zo uit dat het met wat fantasie op een jurk zou kunnen lijken. Vervolgens houden ze dat tussen een persoon - of een hond, dat kan natuurlijk ook - en de camera, waardoor het net lijkt alsof iemand een watermeloen als jurk draagt.

Uiteraard wordt de hilarische/trieste (streep door wat niet van toepassing is) foto gedeeld op Instagram, Twitter en meer van dat soort sites, met de hashtag #watermelondress. Mocht je je dus vervelen, een watermeloen over hebben en jezelf voor lul willen zetten, bij dezen heb je daar weer een nieuwe mogelijkheid voor. Graag gedaan.

Y'all. I'm dying 😂🍉 I think my friend actually wore it better. Idk how. But he did. #watermelondress pic.twitter.com/EmsUFkaITl