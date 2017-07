Damesdubbelrodelen komt eraan

Het is volgens velen, of misschien volgens bijna niemand, het absolute hoogtepunt van de wintersporten, de onvolprezen koning aller onderdelen. We hebben het natuurlijk niet over de 1500 meter schaatsen of de afdaling in het alpineskiën, maar over het dubbelrodelen, zonder twijfel het moeilijkste onderdeel van de sleesporten.

Er wordt doorgaans wat lacherig over gedaan, maar ondertussen zijn de dubbels al een dikke halve eeuw een vast onderdeel op de WK's en Olympische Spelen. Wat veel mensen echter niet weten is dat het officieel een gemengd onderdeel is: zowel mannen als vrouwen mogen meedoen. Een vrouwelijke dubbelaarster op enig internationaal niveau is er echter nooit geweest, waardoor het gros denkt dat het alleen voor mannen is.

Het Internationaal Olympisch Comité heeft nu een stap gezet om het damesdubbelrodelen op de kaart te zetten. Op de Jeugd Olympische Spelen van 2020, gehouden in het Zwitserse Lausanne, wordt het namelijk een officieel onderdeel en dat is voor het eerst in de geschiedenis van de rodelsport. Vermoedelijk betekent de nieuwe stap overigens ook dat mannendubbelrodelen een apart onderdeel wordt en dat het dus ook niet meer in theorie gemengd is. In de World Cups hoeven we de dames vooralsnog niet te verwachten, behalve uiteraard op de eenspersoonsslee.