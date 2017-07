Curaçao verliest eerste wedstrijd op Gold Cup, zege Mexico heywoodu 10-07-2017 22:37 print

Op de CONCACAF Gold Cup is ook de derde en laatste groep begonnen aan het toernooi. Voor ruim vijftigduizend toeschouwers stonden in San Diego twee duels op het programma.

Curaçao doet voor het eerst onder die naam mee en opende tegen Jamaica. De ploeg van Remko Bicentini kent veel spelers die in Nederland spelen of gespeeld hebben, van Eloy Room en Darryl Lachman tot Rangelo Janga en Leandro Bacuna, terwijl de Jamaicanen vooral in eigen land en in de VS spelen.

Na een klein uur werd de score namens Jamaica geopend door Romario Willems, waarvan het niet moeilijk raden is naar wie hij is vernoemd. Darren Mattocks verdubbelde de score een kwartier later en daar bleef het bij: 2-0.

Hedgardo Marin zette Mexico in de tweede wedstrijd van de dag na acht minuten al op voorsprong tegen El Salvador, maar Nelson Bonilla trok de stand twee minuten later weer gelijk. Een kleine twintig minuten later maakte Elias Hernandez de 2-1, waarna Orbelin Pineda de wedstrijd tien minuten na rust in het slot gooide: 3-1.