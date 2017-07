Müller slaat Nadal na fantastische thriller uit Wimbledon heywoodu 10-07-2017 21:56 print

Tennisser Gilles Müller heeft voor het eerst in zijn loopbaan de kwartfinales gehaald op Wimbledon. Het was wel een bijzonder zware bevalling, want de Luxemburger had een kleine vijf uur nodig om niemand minder dan Rafael Nadal naar huis te slaan.

De 34-jarige Müller speelt al dik vijftien jaar mee op de tour, maar grote successen waren er niet al te vaak. In 2008 haalde hij de kwartfinales op de US Open, waar hij - net als op de Australian Open - ook één keer de achtste finales haalde. Dit jaar is Müller echter bezig met het jaar van zijn leven: hij won de ATP-toernooien van Sydney en Rosmalen, zijn eerste twee toernooizeges ooit, en is inmiddels gestegen naar de 26e plek op de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit.

Op de Australian Open en Roland Garros dit jaar lukte het nog niet zo goed, maar op het Engelse gras gaat Müller als een trein. Dat ondervond ook Nadal, die een ontzettend sterk spelende Luxemburger zowaar de eerste twee sets naar zich toe zag trekken. In sets drie en vier liep het wat minder met de service van Müller, terwijl Nadal steeds beter in zijn spel kwam en de stand gelijk wist te trekken.

De vijfde set ging lang gelijk op en bij 4-4 begon zo langzamerhand duidelijk te worden dat dit wel eens een lang verhaal kon worden. Op 5-4 kreeg Müller dan zijn eerste twee matchpoints, maar die werden door de Spanjaard weggewerkt met een aantal geweldige services achter elkaar. Tot 9-9 ging het vervolgens weer bijna probleemloos door met de services van beide heren, waarna Müller grote moeite had om zijn opslag te houden, iets wat na het wegwerken van vier breakpoints toch lukte.

Een game later ging het op de service van Nadal niet goed en bijna een uur na zijn eerste matchpoints leverde het Müller weer twee kansen op om de boel te beslissen. Ook dit keer lukte het niet, waarna de breakkansen weer even wegbleven. Op 14-13 lukte het de veteraan dan eindelijk om Nadal definitief op de knieën te dwingen, waarna de stoïcijnse 'automatische piloot'-blik eindelijk plaats kon maken voor een grote lach: 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13.



Müller in actie tegen Nadal (Pro Shots/Action Images)