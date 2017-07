Amsterdam in top tien populairste steden Redactie 10-07-2017 20:12 print

Amsterdam staat in de top tien van populairste steden ter wereld om te leven, te bezoeken of om zaken te doen. De hoofdstad heeft de negende plek bemachtigd in het lijstje van marktonderzoeksbureau Ipsos, dat hiervoor meer dan 18.500 mensen uit 26 landen ondervroeg. New York staat bovenaan, gevolgd door Abu Dhabi en Londen.

Amsterdam is de enige nieuwkomer in de top tien sinds het laatste onderzoek in 2013. Toen stond de hoofdstad nog op de veertiende plaats. Verder staat in de nieuwe lijst Parijs op vier, Tokio op vijf, Zurich op zes, Sydney op zeven, Rome op acht en Los Angeles op tien.

Door Amsterdam is Hong Kong in de lijst gezakt van een achtste naar de veertiende plek.



Amsterdam in top tien populairste steden (Foto: ANP)