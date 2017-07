Koerden botsen met Turken in noordwest-SyriŽ Redactie 10-07-2017 20:09 print

Koerdische strijders zijn maandag in botsing gekomen met Turkse troepen die granaten afschoten op Koerdische steden in het noordwesten van Syrië, meldden Koerdische functionarissen.

Een woordvoerder van de Syrisch-Koerdische YPG-militie in de regio Afrin zei dat het Turkse leger en Syrische rebellen granaten afvuurden op Tal Rifaat, Sheikh Issa en andere steden ten noorden van de stad Aleppo. Het bombardement met "artillerie en raketwerpers" doodde twee mensen en zeven raakten er gewond, zei hij. Koerdische strijders en geallieerde troepen sloegen terug, waarna de beschietingen aanhielden.

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zei dat beide partijen ook in de omgeving schoten wisselden. De toenemende spanningen tussen de groeperingen in het noordwesten van Syrië dreigen een ander groot front te openen in de veelzijdige Syrische oorlog.



oorlogsverklaring

Het hoofd van de YPG noemde de Turkse militaire inzet in de buurt van Koerdische gebieden in noordwest-Syrië vorige week een 'oorlogsverklaring'. De vicepremier van Turkije, Numan Kurtulmus, reageerde daarop dat zijn land geen oorlog verklaart, maar dat Turkse troepen reageren op vijandige bewegingen van de YPG. Ankara ziet de YPG als een verlengstuk van de Koerdische Arbeiders Partij (PKK), die al decennia voor autonomie vecht tegen de Turkse staat.

Het Turkse beleid in Noord-Syrië concentreert zich op het tegengaan van het groeiende overwicht van Koerdische groepen die zich in autonome regio's hebben gevestigd sinds het conflict in Syrië in 2011 begon.



Koerden botsen met Turken in noordwest-Syrië (Foto: ANP)