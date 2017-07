De Russische krant Novaja Gazeta heeft maandag de namen openbaar gemaakt van 27 jonge mannen die in Tsjetsjenië zonder aanklacht zijn opgepakt en in de nacht van 25 op 26 januari zijn gedood in een gevangenis. Het blad, dat kritisch staat tegenover het Kremlin, beroept zich op hooggeplaatste bronnen bij de autoriteiten in de zuidelijke deelrepubliek.

Volgens de Novaja Gazeta gaat het om homo's. De krant schreef in de afgelopen maanden al vaker over de gevangenneming en mishandeling van homoseksuelen in Tsjetsjenië. Een woordvoerder van de regering in Grozny zei toen dat er in Tsjetsjenië helemaal geen homo's zijn. En als zij er wel zijn, worden zij door hun familie gedood.

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei kennis te hebben genomen van de jongste berichtgeving. Hij wilde niet reageren, omdat de opgevoerde bronnen anoniem zijn. De Russische mensenrechtencommissaris Tatjana Moskalkova zei bij de autoriteiten navraag te hebben gedaan naar de personen wier namen nu zijn bekendgemaakt. Volgens de Novaja Gazeta maken de autoriteiten weinig haast met het onderzoek.



'Tientallen homo's gedood in Tsjetsjenië' (Foto: ANP)