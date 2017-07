Bokstalent Dubois maakt weer grote indruk heywoodu 10-07-2017 14:38 print

Bokser Daniel Dubois heeft ook in zijn vierde professionele optreden weer indruk gemaakt. De net 20-jarige Britse zwaargewicht maakte in april zijn profdebuut en won zijn eerste drie gevechten op knock-out: twee keer binnen een seconde of veertig en één keer vroeg in de tweede ronde.

Afgelopen weekeinde vocht Dynamite tegen de Uruguayaan Mauricio Barragan om de WBC Youth zwaargewichttitel. Een opvallende naam voor de titel, want hoewel Dubois met zijn 20 jaar wel degelijk jong is, is de 29-jarige Barragan dat voor sportbegrippen toch niet echt meer.

Voor Dubois was het de eerste keer dat hij in een gevecht stond dat over tien ronden ging - zijn eerste drie gingen over maximaal vier ronden - maar zo lang duurde het bij lange na niet. Dubois deelde de ene na de andere snoeiharde klap uit, wat Barragan in de eerste ronde al een paar keer richting canvas deed gaan.

Na een goede anderhalve minuut in de tweede ronde was het gebeurd met de Uruguyaan, die de nu al beruchte klappen van Dubois niet meer aankon. Wanneer de jonge Brit weer in actie komt is nog niet bekend, maar hij is nog altijd goed op weg en dat hij nu al 'de nieuwe Anthony Joshua' wordt genoemd lijkt vooralsnog genoeg te zeggen.

Het gevecht tussen Dubois en Barragan (Bron: YouTube)