Iran feliciteert Irak met bevrijding Mosul Redactie 09-07-2017 23:29

TIran heeft het "moedige" Iraakse volk en de regering in Bagdad zondag gefeliciteerd met de bevrijding van de stad Mosul. Zondag werden de laatste strijders van Islamitische Staat uit de stad verdreven.

,,Als de Irakezen samenwerken, kunnen ze alles bereiken," schreef minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif op Twitter.

Iran en Irak delen een 1400 kilometer lange grens. Tegen het soennitische IS in Irak vechten ook sjiitische milities, waarvan velen nauw zijn verbonden met het sjiitische Iran. Ook de Iraakse premier Haider al-Abadi is een sjiiet.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw, waren de buurlanden verwikkeld in een lange oorlog met elkaar.



Iran feliciteert Irak met bevrijding Mosul (Foto: ANP)