Gemende gevoelens bij Froome na 'waanzinnige etappe'

In de strijd om de gele trui deed Chris Froome vandaag goede zaken. hij zag zijn grote cuncurrent Richie Porte uitvallen en Nairo Quintana en Alberto Contador tijd verliezen. Toch zorgde het uitvallen van ploeggenoot Geraint Thomas voor gemengde gevoelens.

"Natuurlijk ben ik erg blij dat ik nog steeds in het geel rijd. Tegelijkertijd was het een waanzinnige etappe. Ik heb net de beelden van de val van Richie gezien. Dat geeft een vreselijk gevoel. Ik hoop dat hij snel weer in orde is." aldus Froome die ook zelf op de laatste beklimming nog materiaalpech kreeg. "Richie heeft toen de groep wat weten te vertragen. Hij zei: je valt de gele trui niet aan als hij een technisch probleem heeft", vertelde Froome. "Daar dank ik hem voor."