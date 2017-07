Trump: met Rusland werken aan cyberveiligheid

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin willen gezamenlijk aan cyberveiligheid werken. Op de G20-top in Hamburg spraken zij over de mogelijkheid om samen een dienst op te richten die cyberaanvallen moet tegengaan, aldus Trump zondag in een tweet.

De dienst zou vooral moeten toezien op hackeraanvallen tijdens verkiezingen. Volgens Trump is de tijd gekomen om "constructief samen te werken met Moskou".

De uitspraak van Trump is opvallend, aangezien de Verenigde Staten ervan uitgaan dat Rusland zich gemengd zou hebben in de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Het Kremlin heeft altijd ontkend dat het hackers heeft ingezet om de Democratisch presidentskandidate Hillary Clinton politiek te beschadigen.

Putin & I discussed forming an impenetrable Cyber Security unit so that election hacking, & many other negative things, will be guarded..