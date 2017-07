Mertens: "Doel is om topscorer te worden"

Dries Mertens nam de positie in de punt van de aanval bij SSC Napoli over na de blessure van Arek Milik, wat volgde was een absoluut topseizoen.

In 35 competitiewedstrijden in de Serie A scoorde de Belg 28 keer. "Ik ben verbaasd over mijn seizoen, maar het spel dat Sarri speelt laat je toe om zoiets te presteren", vertelde Mertens tegen La Gazetta dello Sport. "Na de blessure van Milik volgde Sarri zijn intuïtie, maar volgens mij dacht ook hij niet dat ik dit kon."

"Bovendien heb ik nog nooit zo vaak gespeeld: in mijn eerste drie seizoenen zat ik soms op de bank nadat ik twee keer had gescoord. Dat deed me weinig plezier. Ik weet of ik met een andere coach in het centrum kan spelen. De tactiek van Sarri is goed voor aanvallers, kijk naar Insigne en Callejon."

Mertens hoopt ook komend seizoen spits te zijn, ondanks dat Milik weer herstelt is. "Terug naar de vleugel? Ik zou het niet leuk vinden, maar ik zou het doen. Als je gelooft in de coach accepteer je zijn beslissingen."

De 30-jarige aanvaller heeft voor zichzelf een doel gesteld voor komend seizoen. "Mijn doel is om topscorer te worden, ik vond het jammer dat ik één doelpunt tekort kwam. Wie zegt dat hij niet kijkt naar de topscorerslijst is een leugenaar."