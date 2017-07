Oostblokkers misdragen zich in Vlissingen YokiKater 09-07-2017 12:46 print

Een groep van zes mannen uit Litouwen, Roemenië en Letland heeft zaterdagavond in het centrum van Vlissingen de boel flink op stelten gezet. Zij reden met hun auto het voor voertuigen afgesloten Bellamypark op en parkeerden daar praktisch op het terras van een café, om zich vervolgens nogal te misdragen in de bijbehorende kroeg.

De mannen speelden zich in de Zeeuwse badplaats al in de kijker met hun rijgedrag. Met een slok op en met hoge snelheid begaven zij zich naar het café in het park. Bezoekers op het terras schrokken zich volgens de politie een ongeluk toen de wagen van de heren met een noodvaart het plein opkwam, daarbij niet gehinderd door de grote rotsblokken die juist verkeer moeten tegenhouden.

Eenmaal in het café mishandelden de zes mannen ogenschijnlijk zonder aanleiding een 22-jarige Vlissinger. Ook zouden zij een jonge vrouw hebben mishandeld. De agressieve groep werd het café uit gezet, vertrok met de auto en reed recht in een politiefuik.

Agenten rekenden de mannen van 25 tot 34 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland in op verdenking van mishandeling en het verstoren van de openbare orde.



