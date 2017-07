Protestmars Turkije eindigt met massabetoging YokiKater 09-07-2017 10:47 print

Een protestmars tegen het beleid van president Erdogan van Ankara naar Istanbul eindigt zondagmiddag met een massabetoging. De grootste oppositiepartij van Turkije, de CHP, is op 15 juni begonnen met een mars die bedoeld is als protest tegen de islamitische-conservatieve regering. Gaandeweg sloten duizenden mensen zich aan bij de mars.

De CHP verwacht dat de slotmanifestatie in de wijk Maltepe zo'n 100.000 mensen op de been brengt. In het stadsdeel zijn zware veiligheidsmaatregelen van kracht.

Het is deze week een jaar geleden dat er een coup werd gepleegd in Turkije. Die mislukte. In de dagen volgend op de couppoging werden tienduizenden ambtenaren ontslagen of op non-actief gesteld. Inmiddels staat de teller op 110.000 ontslagen ambtenaren.



Protestmars Turkije eindigt met massabetoging (Foto: ANP)