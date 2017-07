Zieke Nobelprijswinnaar Liu wil China verlaten YokiKater 09-07-2017 09:22 print

Na bezoek van een Amerikaanse arts heeft de zieke Chinese winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede Liu Xiaobo zijn wens herhaald om in het buitenland te worden behandeld. De 61-jarige Liu Xiaobo lijdt aan een ernstig vorm van leverkanker.

In 2009 won Liu Xiaobo de Nobelprijs voor de Vrede, hij ligt in een kliniek in het noordoosten van China. Tot nu toe hebben de autoriteiten geen gehoor gegeven aan zijn wens. Volgens medici in het ziekenhuis zou de reis te belastend zijn voor hem.



Zieke Nobelprijswinnaar Liu wil China verlaten (Foto: ANP)