Federer en Djokovic stomen verder op Wimbledon Peterselieman 09-07-2017 01:30

Roger Federer heeft eenvoudig de achtste finales van Wimbledon bereikt. De Zwitser (ATP-5) had het alleen in de eerste set lastig tegen de Duitser Mischa Zverev (ATP-30): 7-6 (3), 6-4 en 6-4. Hij won zijn 317e partij op een Grand Slam en verbetert hiermee een record van Serena Williams. Federer neemt het nu op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-11) die zijn tegenstander Dudi Sela (ATP-90) na twee sets (6-1 en 6-1) op zag geven.

Ook Novak Djokovic (ATP-4) had maar drie sets nodig om zich van zijn tegenstander te ontdoen. De Serviër won met 6-4, 6-1 en 7-6 (2) van de Let Ernests Gulbis die inmiddels afgezakt is naar plek 589 op de wereldranglijst. Hij speelt nu tegen de Fransman Adrian Mannarino (ATP-51) die zijn landgenoot Gaël Monfils (ATP-14) in een vijfsetter versloeg: 7-6 (3), 4-6, 5-7, 6-3 en 6-2.

Ook Jo-Wilfried Tsonga kan de koffers pakken. De Fransman (ATP-10) was niet opgewassen tegen de Amerikaan Sam Querrey (ATP-28): 6-2, 3-6, 7-6 (5), 1-6 en 7-5.